C'è tanta arte in questo Napoli che vola in vetta alla classifica. A partire dal Kvara-vaggio, rinominato proprio così sui social del club azzurro, e su tuttiLì dietro rallentano, con il Milan che pareggia a Lecce e la Juve che perde proprio al Maradona con una delle batoste più sonore di sempre. E poi c'è il Napoli, che tutti davano in drastico calo, con la sosta che sembrava aver portato ai piedi del Vesuvio qualche difficoltà. Tutto spazzato via con la cinquina rifilata ai bianconeri, dietro la quale c'è un la mano importante dell'allenatore. Il lavoro a Castel Volturno, quello fondamentale, il lavoro sulla testa di ogni singolo elemento della sua rosa. Poi le risposte, molto pungenti a Massimiliano Allegri alla vigilia di un match così importante. Nel 5-1 contro la Juve c'è tutto questo, c'è una preparazione dentro e fuori dal campo, perché oggi- Impossibile oggi non riconoscere quanto fatto dal tecnico di Certaldo. Lo sa anche De Laurentiis, che dalla sua ha sempre l'opzione unilaterale per rinnovare il contratto dell'allenatore fino al 2024. Con questi risultati c'è evidentemente l'intenzione di proseguire insieme. Il rapporto tra i due, inoltre, è di quelli buoni, le insidie di quasi un anno fa sono ormai alle spalle.Nuovo contratto in vista, magari migliorando anche la parte economica.. Con i bonus quest'anno supererebbe i 3 milioni di euro (). Cifra che andrebbe a guadagnare nel nuovo contratto che ha in menteStesse condizioni attuali, anno per anno: quindiC'è ancora tempo per ritrovarsi ma il Napoli inizia a blindare il vero protagonista della corsa scudetto.