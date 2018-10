Secondo la Gazzetta dello Sport, Aurelio De Laurentiis ha avviato le grandi manovre per blindare il suo tecnico alla panchina del Napoli: "Prossimamente, Ancelotti e De Laurentiis s’incontreranno per rivedere la durata del contratto, al momento triennale. Nei piani dei due c’è la possibilità di poterlo ritoccare. «Sono sereno e non ho fretta, Ancelotti ha un contratto di tre anni (fino al 2021, ndr) e ci siamo gettati reciprocamente l’amo per allungarlo a sei (la scadenza verrebbe allungata fino al 2024, ndr)», ha svelato il presidente"