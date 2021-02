Il momento in casaè dei più delicati. Nonostante la vittoria importantissima contro la Juventusnon può sorridere. Il problema riguarda i tanti, tantissimi infortuni che hanno colpito il club azzurro più di tutte le altre squadre. Certo è che quest'anno, giocando praticamente ogni tre giorni fin da inizio stagione, era anche prevedibile dover rinunciare a giocatori importanti ed è successo un po' a tutte le squadre. Il periodo di sfortuna del Napoli probabilmente sta durando un po' troppo, gli infortuni sono arrivati tutti insieme e in vista ci sono sfide importantissime. A partire da quella di giovedì contro ilin trasferta per l'andata dei sedicesimi di finale., ovvero Neyder Lozano, Luis Milla, Luis Suarez, Roberto Soldado, Angel Montoro e German.- Gattuso per la sfida di giovedì dovrà fare a meno addirittura disaranno out a causa della positività al Covid-19 riscontrata undici giorni fa. Gli infortunati, invece, sonoA loro oggi si è aggiunto anche Andrea, che ieri ha accusato un problema dopo l'allenamento e gli accertamenti fatti hanno evidenziato una distrazione parcellare del retto femorale destro. La situazione si fa veramente critica per Gattuso, che così per la sfida di domani contro il Granada dovrà convocare qualche ragazzo in più. Già presenti in prima squadra Karim Zedadka, terzino classe 2000, e anche il giovanissimo Antonio Cioffi, esterno offensivo del 2002. A loro si aggiungono Davide, difensore del 2002 - convocato per Napoli-Juventus - Hubertportiere classe 2002, e Giuseppe, che ha già preso parte al ritiro estivo con Gattuso la scorsa estate a Castel di Sangro ed è un esterno offensivo del 2003 molto bravo in velocità.- Contro il Granada mancheranno, come detto, ben nove giocatori e in più c'èdopo un lieve affaticamento a pochi minuti dalla fine di Napoli-Juventus. La speranza di Gattuso è quella di recuperarealmeno per portarlo almeno in panchina tra cinque giorni contro l'non dovrebbe restare fuori a lungo, per lui è prevista. Così come per, le cui condizioni restano ancora un'incognita, ma è in programma il suoPiù complicata la situazione perche ne avranno perl'obiettivo è ritrovarli per Napoli-Benevento del 28 febbraio. La situazione legata aè quella peggiore, dato che l'infortunio del messicano è il più serio tra tutti: dovrà osservare un periodo dicon la speranza di ritrovarlo tra il 14 e il 21 marzo per Roma-Napoli o Milan-Napoli.- In Europa League tra due giorni Gattuso avrà gli uomini contati. Tra i pali sicuramente toccherà a Meret e il suo secondo sarà Contini. Difesa a 4 obbligata con Di Lorenzo e Mario Rui sulle fasce, mentre al centro la coppia Rrahmani-Maksimovic che ha ben figurato contro la Juventus. In mezzo al campo Bakayoko davanti la difesa, con Elmas e Zielinski pronti per partire dal 1'. Attacco che vede solo tre giocatori a disposizione: Politano, Osimhen e Insigne. Le prime alternative a disposizione di Gattuso in mezzo al campo saranno solo Lobotka e il rientrante Fabián Ruiz. Per il resto Zedadka e Costanzo tra i difensori, Cioffi e D'Agostino tra gli attaccanti.