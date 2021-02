Il Napoli nell'ultimo periodo è tormentato dagli infortuni. Gli ultimi due a fermarsi sono stati David Ospina, infortunato nel riscaldamento prepartita di Napoli-Juve e Hirving Lozano, che si ha avvertito dolore a pochissimi minuti dalla fine della stessa sfida. Oggi i due giocatori hanno effettuato gli esami strumentali presso la Clinica Pineta Grande e non arrivano affatto buone notizie per Gattuso. Ecco gli esiti:



IL COMUNICATO - Gli esami per Lozano hanno evidenziato una distrazione di secondo grado al bicipite femorale destro. Per Ospina distrazione di primo grado all'adduttore della coscia destra.



I TEMPI DI RECUPERO - Così Gattuso, in un mese molto complicato, dovrà fare a meno anche di altri due giocatori chiave. Lozano dovrà restare ai box per un mese, con il rientro previsto per metà febbraio. Ospina, invece, sarà out per due settimane. Il messicano salterà le sfide di campionato contro Atalanta, Benevento, Sassuolo e Bologna, con la speranza di riaverlo per Milan-Napoli del 14 marzo. In mezzo c'è il doppio impegno di Europa League contro il Granada. Ospina, invece, è in forte dubbio per il derby contro il Benevento il 28 febbraio, ma chiaramente salterà la trasferta di Bergamo contro l'Atalanta e i sedicesimi di finale di Europa League.