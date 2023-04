Anche per i bookmakers ormai non c’è più dubbio. Dopo i tre punti di Lecce, il Napoli vincerà lo scudetto e allora è arrivata la decisione: via al pagamento delle scommesse sul terzo trionfo nella storia del club azzurro. A riportarlo è Agipronews.



A nove giornate dal termine del campionato, la squadra di Spalletti ha potenzialmente 16 punti sulla seconda, la Lazio, a 9 gare dalla fine. Sisal ha dunque iniziato a premiare gli scommettitori che avevano puntato sui partenopei e, per i più coraggiosi, quelli che avevano scommesso su Osimhen e compagni mesi fa, si tratta di un gran colpo. A inizio campionato infatti lo scudetto al Napoli era offerto a 16, quarta forza dietro Juventus, Inter, Milan e Roma.