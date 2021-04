Attraverso il sito ufficiale del Napoli è arrivato il report dell'allenamento odierno agli ordini di Gennaro Gattuso e in vista della sfida di domenica sera contro l'Inter. Dalle foto emerge che è rientrato l'allarme Zielinski che si è regolarmente allenato con la squadra, mentre si ferma il portiere Ospina.



IL REPORT - Dopo il successo a Genova con la Sampdoria e due giorni di riposo, il Napoli ha ripreso oggi gli allenamenti al Training Center. Gli azzurri preparano il match contro l'Inter allo Stadio Maradona in programma domenica alle ore 20.45 per la 31esima giornata di Serie A. La squadra si è allenata sul campo 1 iniziando la sessione con una fase di torello. Successivamente lavoro aerobico e possesso palla a tema. Chiusura con partitina a campo ridotto.



INFORTUNATI - In seguito a un risentimento muscolare accusato nella gara di domenica contro la Sampdoria, David Ospina si è sottoposto a esami strumentali che hanno evidenziato una distrazione di primo grado del bicipite femorale sinistro.