Napoli-Inter: formazioni, dove vederla in tv e streaming

nella cornice dello stadio Diego Armando Maradona.Gli azzurri guidati da Antonio Conte provano a lasciarsi alle spalle la sconfitta contro il Como e vanno a caccia della vetta della classifica per contro-sorpassare la formazione guidata da Simone Inzaghi, che si è presa la vetta nell’ultimo turno di campionato.I nerazzurri sono in un momento positivo e arrivano da tre successi consecutivi in Serie A: gli uomini di Inzaghi hanno l’occasione di scappare in fuga e portare a 4 le distanze dai partenopei.

Tutte le informazioni su Napoli-Inter: quando si gioca, formazioni e dove vederla in tv e streaming.

Partita : Napoli-Inter

: Napoli-Inter Data : sabato 1 marzo 2025

: sabato 1 marzo 2025 Orario : 18.00

: 18.00 Canale tv : DAZN e DAZN 1 (214 Sky)

: DAZN e DAZN 1 (214 Sky) Streaming: DAZN

: Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Buongiorno; Politano, Billing, Lobotka, McTominay, Spinazzola; Lukaku, Raspadori. All. Conte.. Conte.

: Martinez; Pavard, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Lautaro, Thuram.. Inzaghi.In casa Napoli, Antonio Conte dovrà rinunciare a due pedine fondamentali in David Neres e in Frank Zambo Anguissa, infortunatosi dopo l'ultima partita contro il Como. Al posto del centrocampista, pronto ancora Billing a presidiare nella zona nevralgica del campo.In casa Inter, invece, grande attenzione sullo stato fisico di Marcus Thuram. Per domani, è previsto il ritorno in gruppo dell'attaccante francese così da rodare la sua condizione e permettergli di essere titolare nella super sfida che può decidere una parte di Scudetto.

- La sfida tra Napoli e Inter sarà trasmessa in esclusiva su DAZN tramite l'app disponibile per smart tv, oltre che per console di gioco (PlayStation e Xbox) e dispositivi come TIMVISION Box, Amazon Fire TV Stick e Google Chromecast.Inoltre, per tutti i clienti Sky Q, Sky Glass e Sky Stream, che hanno l'abbonamento a DAZN, potranno vedere la sfida Scudetto anche sul canale 214 di Sky (DAZN 1).- Napoli-Inter sarà disponibile anche in diretta streaming tramite l'app di DAZN, scaricabile su dispositivi mobili come smartphone e tablet; da browser invece basterà accedere al sito ufficiale inserendo le credenziali fornite in fase di registrazione dell'account.

- La telecronaca della partita è affidata a Pierluigi Pardo con il commento tecnico di Andrea Stramaccioni.