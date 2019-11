Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport dopo l'allenamento mattutino del Napoli il patron Aurelio De Laurentiis, l'avvoccato Grassani, Carlo Ancelotti e il suo staff hanno avuto una conference call in cui le parti in causa non se le sono mandate a dire. Un colloquio tesissimo conclusosi con il duro comunicato emesso da De Laurentiis sul sito ufficiale del club e che scarica le responsabilità sull'allenatore.



Ma c'è di più perché il patron del club azzurro si è messo subito al lavoro con l'avvocato Grassani per stabilire se esiste il modo per risolvere immediatamente il contratto dell'allenatore e del suo staff oltre che capire come e in che entità multare l'intera squadra per l'ammutinamento della serata di ieri.