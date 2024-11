Napoli, le pagelle di CM: giganteggia Buongiorno, Meret e McTominay bene a metà. E Lukaku?

Getty Images

: sul finale di primo tempo ci mette il piede per dire di no al tentativo da dentro l'area di Acerbi. Tocca sul gol di Calhanoglu ma non è abbastanza: è un gran tiro ma avrebbe potuto fare qualcosa in più. Intuisce il rigore che termina sul palo.: resta bloccato su quella fascia, si sa che l'Inter va forte soprattutto con Dimarco e lui non gli concede mai spazio.: sui calci piazzati è sempre un'insidia per gli avversari, infatti va lui a girare il pallone per il gol di McTominay. Lì dietro in coppia con Buongiorno trasmette sicurezza a tutti e tiene a bada Thuram.

: al 17' fa una chiusura fantastica su Pavard. Nell'1 contro: qualche diagonale importante, in una situazione scomoda per il Napoli costringe Lautaro a temporeggiare e a non calciare fronte alla porta. Su quella fascia ci mette un'attenzione e una determinazione veramente notevoli.: più volte impreciso nel palleggio, nelle scelte. Riconquista un bel numero di palloni ma poi commette il fallo che vale il rigore, per sua fortuna sbagliato da Calhanoglu.: alza tanto la sua posizione dal primissimo minuto in fase di non possesso per andare a limitare il raggio d'azione di Calhanoglu. Poi lascia troppo spazio allo stesso turco sulla rete del pareggio e nel secondo tempo inizia a sbagliare un po' troppo (15' s.t.: non è ancora al top e si vede. Qualche pallone lo gestisce, anche se non con la solita maestria).

: sbuca all'improvviso, davanti a Dumfries e ci mette la zampata vincente per sbloccare la partita. L'1-0 del Napoli porta la sua firma. Non combina tanto in più, anzi commette un'ingenuità nella ripresa che poteva costare cara al Napoli per una ripartenza dell'Inter.: spende tanto per tutta la partita, è prezioso nel supporto per limitare la fascia mancina dell'Inter. Viene tirato fuori quando non ne ha più (39' s.t.).: meglio rispetto all'ultima uscita contro l'Atalanta, riesce a prendere qualche fallo, a vincere qualche duello. Però è poco pericoloso, specie all'interno dell'area (32' s.t.: più corsa rispetto a Lukaku e va ad infastidire i tre della difesa nerazzurra. All'ultimo sospiro si stacca bene dalla marcatura e sfiora il gol vittoria).

: il primo squillo è il suo, quando dopo un quarto d'ora trova spazio da sinistra, si accentra e prova a calciare con il destro ma non lo fa benissimo. Costringe Dumfries a stare basso perché quando inizia a puntare lo fa con qualità.: può essere soddisfatto di aver ottenuto un pareggio a San Siro contro l'Inter. Il suo Napoli reagisce ai tre schiaffi subiti dall'Atalanta facendo una partita attenta e concreta. Si dispera per l'occasione a tempo scaduto di Simeone che gli avrebbe potuto regalare tre punti ma tutto sommato è ancora lassù, primo in classifica.