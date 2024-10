Napoli, Manna convinto da Miguel Gutierrez: il retroscena sul Milan e cosa può cambiare con il Real Madrid

Redazione Calciomercato

Il primato in classifica, l’entusiasmo dei tifosi è un Conte carico e motivato come negli anni più belli. Ilva avanti nel suo nuovo progetto con forza e convinzione: assecondare le idee del tecnico mantenendo sempre le operazioni dentro determinati parametri economici. E così sarà anche nelle prossime sessioni di calciomercato tra gennaio e l’estate.- Manna, direttore sportivo del club azzurro, ha piazzato i radar sul Girona:quando con la Spagna ha vinto la medaglia d’oro alle Olimpiadi. Il profilo viene considerato da Conte, ora resta da capire se il Napoli deciderà di investire nel ruolo già a gennaio o solo a partire della prossima estate.

Come anticipato da Relevo, Il Real Madrid ha. Gutiérrez è pronto a cambiare campionato per sposare la serie A, la sua agenzia (Wasserman) parla con tante società alla ricerca della soluzione migliore per un terzino forte fisicamente e con ottime doti tecniche.a lui nella scorsa stagione aprendo una discussione sia con i suoi agenti che con il Real Madrid. Una pista che potrebbe tornare di moda nei prossimi mesi, Napoli permettendo…