Milan, contro il Napoli con le spalle al muro. Loftus-Cheek e Musah, la mossa a sorpresa di Fonseca

che già di per sé avrebbe rappresentato uno snodo fondamentale nella corsa Scudetto alla luce della classifica di Serie A. Ma– se i rossoneri avessero risposto coi 3 punti alla faticosa vittoria dei ragazzi di Conte contro il Lecce –I rossoneri si presentano all'appuntamento di martedì seraper mandare un messaggio di forza a tutto il campionato. E ci arrivano senza due pedine fondamentali come Theo Hernandez e Tijjani Reijnders, appiedati dal Giudice Sportivo ed impossibilitati a scontare il turno di squalifica contro il Bologna, come da calendario.e diverso rispetto a quelli precedenti per fronteggiare al meglio una squadra che il gol in qualche maniera lo trova sempre e che ha incassato appena una rete nelle ultime sei giornate. L'allenatore portoghese ha avuto qualche giorno in più a disposizione per preparare una partita tanto importante, potendo far recuperare i suoi dalle fatiche di Champions League e portandosi dietro più di un dubbio su alcune scelte di formazione che verosimilmente resteranno tali fino a poche ore dalla gara di San Siro. A partire, per esempio, dalladopo le ultime brillanti esibizioni contro Udinese e Bruges.Premessa l'indiscussa titolarità di Youssouf Fofana, è la decisione sul suo partner ad “agitare” principalmente l'allenatore rossonero.– con risultati non del tutto convincenti, ad onor del vero –, in cerca di riscatto da un momento poco brillante,(dopo la non brillante performance di Parma)nel tridente offensivo, l'americano vicino a Fofana e l'inglese in appoggio all'unica punta Morata. Una soluzione più fisica e conservativa per reggere l'urto del centrocampo decisamente strutturato della formazione di Antonio Conte.Come detto,, ma in attesa della riapertura del mercato di gennaio Fonseca ha questi uomini a disposizione e con questi dovrà provare a raggiungere un equilibrio generale., che con a fianco un “4” vero e proprio come Fofana avrebbero un loro naturale complemento ma dal quale non potrebbero dipendere esclusivamente.E provare ad impedire che le ripartenze, arma letale in tutte versioni del Conte allenatore, siano la chiave di volta per il Napoli per provare a fare risultato pure a San Siro. Consolidando la propria candidatura per lo Scudetto e stroncando forse quelle del Milan, che con un pareggio resterebbe a -8 ma che con un ko precipiterebbe a -11 e rischierebbe di veder fortemente compromesso una buona fetta di stagione.