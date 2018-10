Dries Mertens, in gol stasera nel 3-0 del Napoli contro l’Udinese, ha così parlato a Dazn: “Il coro Ciro? Si vede che i tifosi del Napoli sono ovunque, oggi giocavamo ad Udine ma non sembrava. Aspettare 5 minuti per tirare un rigore non è facile ma mi hanno aiutato. Il turnover? Quest'anno cambiamo tanto, stiamo facendo tutti bene come oggi Malcuit perché aspettare il proprio momento non è facile. Abbiamo avuto qualche occasione e se sei una grande squadra la devi chiudere subito. Juve non imbattibile? Oggi abbiamo dato tutto. E' difficile ma continuiamo a crederci".