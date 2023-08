I prossimi giorni possono essere importanti in casa Napoli. Dopo gli innesti sul mercato, il presidente De Laurentiis vorrebbe annunciare il rinnovo di Victor Osimhen. Secondo quanto riportato da Il Mattino, il centravanti nigeriano andrà a ricevere 12 milioni di euro di ingaggio con i bonus che sarebbero stati triplicati con più o meno 400mila euro al raggiungimento di quota 20, tra gol e assist, a salire. Inoltre sarebbe presente anche una clausola "anti-Juve", in modo tale da evitare un possibile futuro trasferimento in bianconero.