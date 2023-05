"Ce lo stiamo trezziando chiano chiano". Così Luciano Spalletti ha parlato dell'imminente conquista scudetto alla vigilia della sfida con l'Udinese. E per il Napoli effettivamente c'è almeno un'altra notte di attesa prima di poter coronare il sogno. Niente festa dal divano, da cui tanti tifosi azzurri hanno seguito la partita della Lazio, l'ex Sarri non è inciampato contro il Sassuolo all'Olimpico e, battendo i neroverdi, ha rimandato anche solo di 24 ore l'aritmetica certezza del titolo.



MATCH-POINT - Niente trionfo in remoto, per potersi laureare Campioni d'Italia i partenopei dovranno passare dal campo e dopo aver fallito il primo match point al Maradona contro la Salernitana, ne arriva un altro lontano dalle mura di casa. Il teatro è la Dacia Arena di Udine, capoluogo friulano che avrà forti tinte azzurre visti gli oltre 10mila tifosi napoletani attesi in città per quella che potrebbe essere l'ultima curva. Basta un punto contro l'Udinese, tranquilla nella lotta salvezza (+15 su Spezia e Verona) e il Napoli sarà Campione, perché porterà a 16 i punti di vantaggio sulla Lazio a cinque giornate dalla fine, per poter far esplodere la gioia del popolo campano, che attenderà poi a casa i propri beniamini per i festeggiamenti veri e propri. Un'altra notte di attesa, Napoli è pronta a tornare sul tetto d'Italia dopo 33 anni.