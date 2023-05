LucianoLo ha ripetuto pure oggi alla vigilia della sfida conin Friuli: “C’è però da fare gli ultimi metri - ha ammesso il tecnico toscano -. A Udine troverò tante persone a cui sono legato a livello affettivo: sono rimasto per diversi anni in club come Udinese, Roma, Empoli e San Pietroburgo.Io penso alla gioia che posso dare agli altri.non vorremmo mai che siano dispiaciuti. Ci nutriamo della loro felicità. Domenica il pubblico ci ha fatto capire più della nostra classifica, ci ha fatto capire quale impresa stiamo portando a termine, è il sogno che avevo quando sono arrivato a Napoli.Loro fanno bene tante cose, Sottil era un allenatore in campo pure quando giocava.Noi certo non dovremo mai perdere la nostra convinzione e atteggiamento”Ci sono da fare altre belle cose, da giocare altre partite e poi completare un certo discorso. FesteggeremoHanno dato il proprio contributo anche calciatori che adesso non sono più qui.Se si può aprire un ciclo? Vedo delle potenzialità, poi dipende dal mercato e dalle cose che riusciremo ad organizzare.Sicuramente con lo scudetto al Napoli io vivrò bene il resto della mia vita calcistica e non”."Se mi cerca il Napoli, io dico di sì per vincere e basta.Avevo solo una via d’uscita, riuscire a vincere.E le critiche ci sono ancora oggi, ma fanno parte del gioco. Sono venuto qui convinto di provare a fare qualcosa di importante""Difficile dirlo, il calcio evolve e accostare delle squadre passate al calcio che si gioca ora è difficile.bisogna però far venire fuori un discorso collettivo e l’entusiasmo e qui a Napoli è stato tanta roba. Chi verrà a Napoli sarà costretto a dare qualcosa in più degli altri"."KvaraE' delizioso e fortissimo. Può ancora imparare delle cose, come migliorare in fase difensiva. Di Lorenzo invece è un terzino top.