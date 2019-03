Come si apprende dal Corriere dello Sport, il Napoli non molla Pablo Fornals:

"Ci sono promesse che valgono contratti o anche no, però la stretta di mano con l’entourage di Fornals è un indizio incoraggiante, almeno quanto le ultime presenze che hanno fugato perplessità fisiche comparse all’improvviso: il centrocampista resta un’idea, da abbinare al suo “socio” Fabian Ruiz, e l’amicizia tra De Laurentiis e Fernando Roig, omologo del Villarreal, può rappresentare un vantaggio".