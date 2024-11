Napoli, occhi su Vitao dell'Internacional: pronta l'offerta, anche Juan Jesus nell'affare

Getty Images

Il calciomercato si fa spazio tra i moltissimi impegni di campionato, coppe europee e impegni nazionali. Chi già si muove per studiare le prossime mosse in entrata è il, che, non ancora completamente soddisfatto nonostante l'inizio di campionato convincente, valuta i possibili nomi per gennaio. Tra di loro spunta il profilo di unCome riportato da ESPN, il Napoli punta gli occhi in Brasile, conosservato speciale. Cresciuto nel Palmeiras e passato anche dallo Shakhtar, Vitao è attualmente in forza all'Internacional di Porto Alegre, con cui dal 2022 ha messo in fila 135 presenze con 3 gol e 1 assist. In nazionale, Vitao ha collezionato invece presenze sia con l'Under 17 del Brasile che con l'Under 20, mentre non è mai stato impiegato nelle rappresentative maggiori.

Il Napoli prepara l'offerta, con un primo approccio dapronto per essere sottoposto all'Internacional. La valutazione del giocatore, però, sembra essere sensibilmente più alta, con i brasiliani che chiedono. Secondo quanto riportato da alcune testate brasiliane, all'interno dell'affare potrebbe essere dunque incluso come contropartita anche, con l'obiettivo di abbassare le pretese economiche dell'Internacional.