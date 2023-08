Resta in scadenza, rinnova, parte, non va via, anzi sì. È un po'. I discorsi tra Bartolomej Bolek, suo procuratore, e Aurelio De Laurentiis sono iniziati più o meno un mese fa quando l'agente del polacco arrivava a Dimaro per discutere della situazione futuro, essendo il contratto del giocatore in scadenza a giugno 2024. Una rapida successione di eventi che però hanno portato ad un nulla di fatto. Nel frattempoche a più ripetizioni ha cercato di portare Zielinski in Arabia Saudita.- Diversi i no da parte di Zielinski, che voleva restare in azzurro. Rifiutata inizialmente una cifra vicina ai 10 milioni di euro. Adesso sul piatto ce ne sono ben. Il Napoli aspetta una sua decisione e vuole ottenerla quanto prima per capire le tempistiche per l'affondo per Gabri Veiga. Nel frattempo ci siamo anche con l'La trattativa si sblocca, salvo nuovi ripensamenti presto in questi giorni ci saràProssima destinazione: Al-Ahli dei vari Firmino, Ibanez, Kessié, Mahrez, Saint-Maximin e Mendy.