Il Napoli lavora per portare a casa l'accordo con il Celta Vigo per Gabri Veiga, mentre Piotr Zielinski non sembra convinto di partire. Questa situazione apre le porte ad una possibile cessione, con Diego Demme che si candida per lasciare la rosa di Rudi Garcia. Il centrocampista è forte l'interesse dell'Herta Berlino. Lo riporta il Corriere del Mezzogiorno.