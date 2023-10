Il presidente del Napoli in questi giorni si è riavvicinato alla squadra per dare sostegno in un momento complicato e appoggiare Garcia, che è stato sulla graticola fino a una settimana fa. Oggi si riparte tutti insieme, anche se mancherà un elemento chiave della macchina partenopea, cioè Victor. L'infortunio lo terrà fuori per il prossimo mese, ma i riflettori sono puntati sempre sul centravanti nigeriano, proprio in contemporanea al patron azzurro.- C'è ilda approfondire, perché Osimhen è stato ad un passo dalla nuova firma con il Napoli. Non sono bastati i tanti incontri di luglio e agosto tra le parti, l'offerta daper mettere nero su bianco eè uscito allo scoperto, senza troppe misure parlando della questione: "Si è sempre in due a dimostrare una unione di mood, il mio mood è rimasto sempre lo stesso. Se il suo (di Osimhen, ndr) nel frattempo è cambiato non posso farci nulla.". Parole chiare del presidente che sembrano chiudere le porte alla permanenza dell'ex Lille. È gelo sul rinnovo, la distanza oggi - anche per le tante vicende dell'ultimo periodo - sembra veramente troppa.- Nessuna preoccupazione per De Laurentiis, che certamente non andrà a guadagnare quei 200 milioni chiesti appena un paio di mesi fa, ma è convinto di riuscire a far cassa ugualmente. E ha fatto un paragone mica da poco:. Estate 2022, la cessione di Koulibaly al Chelsea per benad un anno dalla scadenza del contratto del difensore senegalese. Di anni ne aveva 31, mentre Osimhen a giugno/luglio 2024 ne avrà appena 25.per dire addio ad uno degli attaccanti più forti in circolazione e più ambiti del momento.