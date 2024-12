Getty Images

Napoli, Politano salta l'allenamento: in dubbio per il Venezia

Matteo Palmisano

21 minuti fa



Matteo Politano non ha svolto l'ultimo allenamento con il Napoli. L'esterno di Antonio Conte, uno dei punti fermissimi della formazione degli azzurri, ha saltato la sessione a due giorni dall'impegno con il Venezia di domenica 29 dicembre a causa dell'influenza.



Il suo stato di forma sarà valutato nei due giorni che separano i partenopei dalla partita contro la squadra di Eusebio Di Francesco, in crescita dopo la vittoria in casa contro il Cagliari. Al suo posto potrebbe candidarsi David Neres, con Kvicha Kvaratskhelia che dovrebbe tornare titolare a sinistra dopo essere rientrato dopo la lesione di basso grado al collaterale mediale.