L'espulsione di Lorenzo Insigne nella gara contro l'Inter è stata una vera e propria doccia fredda per il Napoli. Il capitano azzurro, dopo essersi rivolto all'arbitro Massa in maniera inadeguata, è stato costretto ad abbandonare il terreno di gioco lasciando i suoi compagni in dieci.



Oltre il danno, però, anche la beffa. Come previsto, dovrebbero essere due le giornate di squalifica per Insigne. Oggi ci sarà il verdetto del Giudice Sportivo e il Napoli potrà presentare il ricorso per chiedere la riduzione a un turno, considerando i chiarimenti tra il giocatore e l'arbitro Massa a fine partita. Lo riporta oggi Repubblica.