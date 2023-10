Giovanni Simeone, attaccante del Napoli, ha parlato a Dazn prima della gara con la Fiorentina: "Per me trovare la motivazione è vedere dove sono e cosa rappresento. Avere una maglia così importante è per me più di una motivazione. E’ chiaro che uno vuole sempre giocare di più, è quello che vorrei ma devo continuare su questa strada. Vedo molto bene la squadra, Victor e gli altri attaccanti. Devo continuare così perché so che il mio momento arriverà".



CHI E' PIU' FORTE DI TESTA TRA SIMEONE E NICO GONZALEZ? - "Nico è una grande calciatore, ha un timing di salto molto importante. Arriva prima lui sulla palla rispetto all’avversario, poi cerca la palla con una cattiveria unica. Dobbiamo stare attenti, essere anche noi cattivi ed impedirglielo. Di testa è più bravo di me (ride, ndr)".