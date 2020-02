Uno degli assenti illustri degli ultimi due mesi in casa Napoli è indubbiamente Kalidou Koulibaly. Il miglior difensore della Serie A della scorsa stagione quest'anno non ha reso come ci si aspettava ed ora è finito al centro del mercato, con le sirene parigine che suonano in lontananza.



La coppia Manolas-Maksimovic si sta comportando bene nelle ultime uscite stagionali, anche se ritrovare un giocatore come Koulibaly sarebbe fondamentale.



Tra meno di tre settimane si affronterà il Camp Nou, sfidando il Barcellona per la semifinale di ritorno di Champions League. A quanto pare è proprio quella gara l'obiettivo del Napoli e di Koulibaly. Secondo quanto riporta il Corriere dello Sport, infatti, il senegalese probabilmente ci sarà per Barcellona-Napoli.