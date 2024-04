Napoli, spunta Montella nel casting di De Laurentiis

30 minuti fa



Aurelio De Laurentiis prosegue il casting alla ricerca di un nuovo allenatore per il suo Napoli. In questa stagione per il dopo Luciano Spalletti sulla panchina della squadra campione d'Italia uscente si sono alternati Rudi Garcia, Walter Mazzarri e Francesco Calzona, che dopo queste ultime sei partite di campionato tornerà a guidare la nazionale della Slovacchia, impegnata nella fase finale di Euro 2024.



SPUNTA MONTELLA - Alle candidature di Antonio Conte, Vincenzo Italiano (Fiorentina) e Stefano Pioli (Milan) si aggiunge quella di Vincenzo Montella. Secondo la Gazzetta dello Sport, il presidente del Napoli apprezza il commissario tecnico della Turchia, sotto contratto fino a giugno 2026. In passato ha già allenato cinque squadre in Serie A (Roma, Catania, Fiorentina, Sampdoria e Milan) oltre a due esperienze all'estero in Spagna (Siviglia) e in Turchia (Adana Demirspor).