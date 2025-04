Napoli-Torino: formazioni, dove vederla in tv e streaming

AFP via Getty Images

Ilaffronta ilnella 34esima giornata della Serie A 2024/25.La squadra di Antonio Conte cerca conferme al Maradona, dopo aver agganciato l'Inter in vetta alla classifica nello scorso turno di campionato grazie alla vittoria di Monza e al ko dei nerazzurri a Bologna. I granata di Paolo Vanoli invece puntano a un buon finale di stagione, lanciati anche dal successo sull'Udinese nella scorsa giornata.Tutte le informazioni su Napoli-Torino:

: Napoli-Torino: domenica 27 aprile 2025: 20.45: DAZN, DAZN 1: DAZN: Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Rafa Marin, Olivera; Anguissa, Lobotka, McTominay; Politano, Lukaku, Raspadori.. Conte.: Milinkovic-Savic; Walukiewicz, Maripan, Coco, Biraghi; Casadei, Ricci; Karamoh, Sanabria, Elmas; Adams.. Vanoli.- Il Napoli è senza Neres e allora Conte riflette tra Raspadori e Spinazzola in attacco, a centrocampo solito ballottaggio Anguissa-Gilmour. Nel Toro squalificato Gineitis, dubbi tra Walukiewicz e Pedersen e tra Ricci e Linetti, Sanabria verso una maglai da titolare.

- La sfida tra Napoli e Torino sarà trasmessa in esclusiva su DAZN tramite l'app disponibile per smart tv compatibili, console di gioco (PlayStation o Xbox) e dispositivi come Amazon Fire Stick TV, Google Chromecast o TIMVISION Box. Per gli abbonati Sky che hanno sottoscritto l'abbonamento 'Zona DAZN', la gara sarà visibile anche in tv sul canale 214 di Sky.- Napoli-Torino sarà disponibile anche in diretta streaming scaricando l'app di DAZN su dispositivi mobili come smartphone, tablet e pc o in alternativa collegandosi al sito della piattaforma tramite computer o noteboook e selezionando la finestra dell'evento.