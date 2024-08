Napoli: visite mediche per David Neres

Atterrato ieri in Italia nel giorno della prima partita di campionato in Serie A persa 3-0 sul campo del Verona, l'attaccante esterno brasiliano questa mattina si sottopone alle visite mediche presso la clinica Villa Stuart di Roma. Per poi firmare il contratto negli uffici della Filmauro col club del presidente De Laurentiis.

Arrivato nel mercato estivo del 2022 per 15,3 milioni di euro dagli ucraini dello Shakhtar Donetsk, David Neres al Benfica ha segnato 17 gol con 26 assist e 7 ammonizioni in 83 presenze. Vincendo il campionato portoghese nella stagione 2022/2023.