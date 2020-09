Dopo l'addio di Allan il Napoli è alla ricerca di un nuovo rinforzo per la mediana. Diversi i centrocampisti finiti sul taccuino di Giuntoli che piacciono anche a Gattuso.



Tra questi c'è anche Axel Witsel. Il centrocampista classe '89 è passato nel 2018 dal Borussia Dortmund al Tianjin Quanjian, dove ora guadagna 7 milioni a stagione. Ma l'ingaggio non sembra essere alla portata del Napoli. Il belga per trasferirsi in Italia dovrebbe quindi ridursi l'ingaggio. Lo riporta Il Mattino.