Nasce la Coppa Bruno Pizzul: Torino e Udinese si giocheranno il trofeo ogni anno

Un trofeo per omaggiare, che con le sue telecronache ha segnato la storia del calcio italiano.Nasce la '', un titolo dedicato al popolare giornalista e telecronista scomparso lo scorso 5 maggio. La prima edizione di questo trofeo speciale verrà assegnata lunedì 21 aprile, nel giorno di Pasquetta, con la partita di Serie A tra. Qualora la sfida delle 12.30 dovesse terminare in parità, la coppa sarà assegnata alla squadra che avrà ricevuto il minor numero di cartellini.L'idea del trofeo intitolato a Pizzul è venuta a, conduttore televisivo radiofonico Rai. Parlando dell'idea, ha raccontato un episodio che risale al 2010: "Durante una puntata di Catersport, a Radio 2, gli chiedemmo per chi avrebbe fatto il tifo in una eventuale finale tra bianconeri e granata. Bruno si trovò in difficoltà a scegliere".

A partire da questa stagione dunque il confronto tra Torino e Udinese varrà ogni anno per la 'Coppa Pizzul'. La gara dello Stadio Olimpico Grande Torino del 21 aprile assegnerà il primo trofeo, poi dalla prossima stagione partirà un'alternanza: verrà presa in considerazione la partita tra Udinese e Torino negli anni in cui il campionato finisce con l'anno pari (2025-2026 dunque), mentre con l'anno dispari si conterà Torino-Udinese.L'iniziativa non ha carattere ufficiale e si ricollega alla tradizione dei cosiddetti 'trofei accessori' che già si vedono nel torneo Sei Nazioni di rugby: il 'Trofeo Garibaldi' per chi vince tra Italia e Francia e la 'Cutitta Cup' per Italia-Scozia.

Il Comitato Promotore della 'Coppa Pizzul', oltre al presidente Marco Ardemagni, include Marco Cattaneo, Pierluigi Pardo, Francesco Repice e Stefano Vegliani.