Andre Cury, ex agente di Neymar e uomo di fiducia del Barcellona, ha rilasciato un’intervista al quotidiano argentino El Litoral, riportata dai catalani di Mundo Deportivo, che ha destato molto clamore.



“Neymar giocherà con Messi, ma nel Barcellona, non nel PSG. Dubito che possa succedere in una squadra diversa. Penso che Laporta sia un ottimo presidente e che possa riuscire a riunirli”, ha dichiarato.