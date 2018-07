Claudio Gentile, ex difensore di Juventus e Italia, è stato tra i grandi protagonisti del Mondiale vinto dagli Azzurri nell'82, con le marcature speciali su Zico e Maradona. E l'ex difensore italiano, nonché ex ct dell'Under 21, parla di Neymar, finito nell'occhio della critica per le sue sceneggiate in campo in seguito a presunti falli, a la Gazzetta dello Sport: "Quello che gli avrei fatto se avessi dovuto marcare io Neymar? Non lo posso dire… Ma sicuramente avrei cercato di convincerlo a fare la persona seria".



ZICO E MARADONA - "Quelli erano campioni che non facevano sceneggiate, lui invece cerca di indirizzare la partita sul binario sbagliato. Mi piace, ma non è ancora alla loro altezza. E dimentica che dovrebbe dare l’esempio. Ma non è soltanto lui. Ai miei tempi, chi subiva fallo non ingigantiva le conseguenze. L’altro giorno ho visto uno colpito alla spalla che è caduto toccandosi la testa…".