Neymar e Kylian Mbappé giurano amore al PSG. Intervistato dai media ufficiali del club, il fantasista brasiliano parla del compagno d'attacco e del futuro: "Io e Kylian siamo come fratelli, io mi comporto da maggiore e voglio sempre il meglio da lui. E' un ragazzo d'oro e dal cuore enorme, quando è felice lo trasmette in campo per aiutare la squadra".



FUTURO - "Qui sono molto felice, qualcosa è cambiato: non credo di poter dire cosa esattamente, ma so che è successo. Non so se da parte mia o da altro, ma mi sento bene, mi sento più adattato e più a mio agio con tutto. Sono molto felice qui, voglio restare al PSG e spero che rimanga anche Mbappé: vogliamo rendere grande il Paris Saint-Germain, voglio continuare a fare quello che sto facendo a Parigi, giocare a calcio felice e allegro".



MBAPPE' - Gli fa eco Mbappé: "Neymar? Tutti conoscono la sua importanza, che voglia restare al PSG è un'ottima notizia per noi: spero che possa scrivere la storia del club a lungo, lui e il club se lo meritano".