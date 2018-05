La Juventus, dopo il settimo scudetto consecutivo cucito sul petto, ha iniziato a pensare alla prossima stagione. A dir la verità, con l'affare Emre Can, bloccato già da dicembre 2017, Marotta e Paratici lo avevano fatto già tempo fa. Ora, però, a stagione conclusa, con due titoli in bacheca, e un mercato estivo ormai prossimo, la testa e la mente vanno ai nuovi rinforzi. Sì, perché nella mente della dirigenza bianconera ci sono diversi nomi, nuovi e meno nuovi, che possono essere utili per centrare nuovi traguardi.



SOGNO VERRATTI - Scritto di Emre Can, che arriverà dal Liverpool a parametro zero, la Juventus sta pensando a un altro colpo importante in mezzo al campo. Come scrive Tuttosport, il sogno, che torna di modo, è quello di vestire di bianconero Marco Verratti. Il centrocampista del Paris Saint-Germain, che ha salutato Emery per abbracciare Tuchel, fa parte della scuderia di Mino Raiola, che ha ottimi rapporti con la dirigenza juventina. Sotto contratto sino al 2021 (rinnovato la scorsa estate), un anno fa fu vicinissimo al Barcellona. Ora la Juve torna a pensarci.