Se si commette un illecito in affari, tendenzialmente si è in due a farlo, ovvero le due parti che orchestrano l'operazione. Nel caso dell'inchiesta sulla Juventus, quindi, se il club bianconero sembra essere l'attore principale, c'è tutta una serie di altre società che, almeno una volta nei tre anni oggetto d'indagine, hanno portato a termine scambi di mercato con la Juve all'insegna delle plusvalenze.Si va da squadre estere di caratura "inferiore" come(Lungoyi-Monzialo) e(Nzouango-Fonseca) e italiane di Serie C, come la(De Marino-Parodi), ilnel frattempo sceso in D (Barbieri-Lamanna) e ilretrocesso dalla B (Brunori-Masciangelo). Si sale di categoria con(Gori-Loria) e(Minelli-Lanini). Si torna fuori dall'Italia con(Aké-Tongya) e(Hajdari-Sene) e si rientra in Serie A, con operazioni che coinvolgono più giocatori:(Lipari, Maressa e Olivieri; Adamoli e Mancuso), Genoa (Rovella; Petrelli e Portanova) e(Mulè, Vrioni, Peeters; Audero, Francofonte, Gerbi, Stoppa, Brentan). Fino a big internazionali del calibro di(Correia e Danilo, Moreno e Cancelo) e(Marques e Arthur; Pereira e Pjanic).Poi attenzione, ci sono altri scambi sospetti che non riguardano in alcun modo la Juve. Il più clamoroso è l'affare trache ha portato Osimhen in Campania e ha spedito in Francia Karnezis, Manzi, Palmieri e Liguori. Poi il Sampdoria-con Depaoli e Leris in Liguria e Leverbe e Ivan a Verona. Oltre alla Samp, ecco spuntare altri due club già visti con la Juve: Parma e Pescara (Pavone, Machin, Napoletano, Cipolletti, Palmucci, Brugman e Martella; Galano, D'Aloia, Madonna e Brunori, ancora lui).