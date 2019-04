Un grande colpo in fascia che possa prendere il posto di Ivan Perisic e/o Keita Baldé in caso di mancato accordo col Monaco per il riscatto. L'Inter studia il mercato alla ricerca di colpi giovani, di grande prospettiva e di valore. Insomma studia delle vere e proprie alternative a Federico Chiesa.



LA CORSA A CHIESA - L'esterno della Fiorentina è ritenuto l'unico grande colpo possibile in Italia per cui valga la pena anche pensare ad uno sforzo economico di primo piano. La corsa a Chiesa non sarà però semplice dato che la concorrenza è tanta ad è agguerritissima a partire dalla Juventus che si è inserita di prepotenza sul giocatore. La cifra richiesta dai Della Valle, non meno di 70 milioni, è infine ciò che sta spingendo l'Inter a cercare delle valide alternative. PEPE' E ZIYECH - Calciomercato.com vi ha raccontato nei giorni scorsi come l'ad Beppe Marotta si sia lanciato in rincorsa sull'esterno del Lille Nicolas Pepé. Il presidente del club francese e l'agente del giocatore hanno confermato che andrà via, ma non sarà facile accontentare le richieste economiche del Lille e battere la concorrenza del Bayern Monaco. Per questo, France Football ha inserito anche l'Inter come principale pretendente anche per l'esterno dell'Ajax, Hakim Ziyech. Il suo agente aveva già provato, tramite intermediari, a portarlo in Italia la scorsa estate, ma i contatti con l'allora ds della Roma, Monchi non si concretizzarono. La Serie A resta nel mirino dell'esterno marocchino che anche nei giorni scorsi ha confermato che lascerà l'Ajax in caso di offerta di un top club. E l'Inter è pronta a tornare ad esserlo, con un mercato che si prospetta scoppiettante.