ANP/AFP via Getty Images

Olanda-Germania: le formazioni, dove vederla in tv e streaming

41 minuti fa



Martedì sera alle 20.45 va in scena all’Amsterdam Arena la sfida tra l'Olanda di Ronald Koeman e la Germania di Julian Nagelsmann, valida per la seconda giornata del Gruppo 3 di Nations League: dopo la netta vittoria contro la Bosnia, gli Oranje vogliono confermarsi contro i tedeschi, autori di un buon Europeo casalingo nonostante l’eliminazione precoce, e reduci dal perentorio 5-0 contro l’Ungheria. Le prime due di ogni girone andranno a giocarsi la qualificazione alla Final Four nel barrage del prossimo marzo, mentre la terza disputerà un play-out per non retrocedere contro una seconda di un gruppo della Lega B. Per l'ultima di ogni girone, invece, la retrocessione sarà automatica. In campo anche la Lega C.