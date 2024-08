Redazione Calciomercato

Olimpiadi Parigi 2024, Casadei/Tacchini che rimonta: è argento nella canoa sprint!

59 minuti fa



Non c'è due senza tre. Dopo la brutta giornata di ieri, l'Italia si riscatta a queste Olimpiadi di Parigi 2024 e conquista un'altra medaglia (in mattinata sono arrivati il bronzo di Ginevra Taddeucci nella 10 km e l'oro di Tita/Banti nella vela): il duo formato da Gabriele Casadei e Carlo Tacchini ha, infatti, centrato l'argento nella canoa sprint, nella disciplina C2 500m maschile. Una gara in rimonta quella dei due azzurri, che si sono posizionati alle spalle solamente della coppia cinese.



NELLA STORIA - Gabriele Casadei e Carlo Tacchini hanno scritto un pezzo di storia del canottaggio italiano: nella categoria C2 500, infatti, l’Italia non saliva sul podio dai Giochi di Roma nel 1960 ed erano ben 64 anni che un equipaggio azzurro non entrava in finale in questa specialità della canoa.