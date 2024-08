Olimpiadi venerdì 2 agosto: gli italiani da medaglia, gare e orari

Dopo i due splendidi ori dinel giovedì olimpico, gli Azzurri cercano altre imprese in questoai Giochi Olimpici 2024, giorno in cui continua anche il programma di atletica. Qui un recap odierno con tutte le gare, gli orari, le finali e le sfide più importanti della Nazionale italiana. Scopriamo insieme chi può conquistare una medaglia. E in più ecco anche eventuali partite degli sport di squadra.10:00 Beach volley: Fase preliminare uomini (11:00 Tuffi: Trampolino 3m sincronizzato uomini, finale (

12:00 Tennis: Doppio donne, semifinali (12:02 Canottaggio: Doppio pesi leggeri uomini, finale A (14:03 Vela: iQFOiL donne, medal race (14:23 Vela: iQFOiL uomini, medal race (15:35 Pallanuoto: Turno preliminare donne (16:24 Tiro con l’arco: Finali per le medaglie a squadre miste (17:49 Judo: +78kg donne, gare per le medaglie (19:00 Tennis: Singolare uomini, semifinali (19:30 Scherma: Spada a squadre uomini, finali per le medaglie (

20:30 Nuoto: 50m stile libero uomini, finale (20:43 Nuoto: 200m misti uomini, finale (21:35 Ciclismo BMX Racing: Finale uomini (