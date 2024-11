Open Var, Damato: "Rigore per l'Inter col Napoli leggero, ma il VAR non può intervenire. Il protocollo va rispettato"

AFP via Getty Images

Il componente della CAN, Antonio, è stato ospite della puntata di "Open VAR" in onda domenica sera su Dazn: "Il VAR è uno strumento importante che ha aiutato il calcio a migliorare, ma c'è un protocollo e va rispettato. Può intervenire solo in caso di chiaro ed evidente errore dell'arbitro. Il contatto di Anguissa su Thuram è leggero, al di sotto degli standard dei rigori che vorremmo vedere, ma non è un rigore inventato, il contatto c'è e quindi il VAR non può intervenire. Il rigore viene confermato perché le immagini documentano un contatto che c'è, la decisione è presa dal direttore di gara e il protocollo impedisce al VAR di intervenire, anche perché l'arbitro è in una posizione favorevole. Avrebbe potuto intervenire solo in caso di mancato contatto o simulazione. Detto questo, il contatto è leggero ma non è un rigore inventato"

LA CONVERSAZIONE TRA ARBITRO E VAR - Questa la conversazione tra il VAR e l'arbitro Mariani: "Gli prende il piede, il rigore è confermato". "Gliel'ho fatto ricontrollare, non prende mai la palla e gli entra sulla gamba"SUL RIGORE NON DATO ALL'UDINESE CON L'ATALANTA - "Errore dell'arbitro di campo e del VAR, che doveva fare una review meno superficiale. Lo valuta fortuito ma c'è un braccio fuori sagoma, era rigore"