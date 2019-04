Il closing per il passaggio di proprietà ad Arkus Network non basta per risolvere i problemi del Palermo. Come si legge sulla Gazzetta dello Sport, dopo le indagini svolte da Pecoraro la Procura Federale ha pronti i deferimenti per Zamparini, Giammarva e il club rosanero per responsabilità diretta con l'accusa di falso in bilancio relativo agli anni 2016, 2017 e 2018. Al Tribunale Federale sarà chiesta una pesante penalizzazione in classifica, probabilmente per la prossima stagione.



E non finisce qui. Venerdì prossimo è fissata un'udienza davanti alla sezione del Tribunale civile proprio in merito all'istanza presentata dalla Figc per irregolarità amministrative. Un procedimento che potrebbe portare a una richiesta di commissariamento della società.