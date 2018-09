Il patron del Palermo Maurizio Zamparini ha parlato al Corriere dello Sport del suo futuro e di quello del club rosanero: “Sono nella fase finale. Voglio andare via dal Palermo in maniera assoluta. Lo dico da anni. È vero, però, che l’ho sempre tenuto a galla. Per lo stesso motivo per cui non ho ceduto a Baccaglini e ad altri. Non vedevo luce. Il rapporto con i tifosi? Non intendo ‘regalare’ il Palermo perché poi scompaia. Tuttavia, sono stato messo in croce, etichettato come ‘Zamparini e il suo giocattolo’. E se non scucivo 12 milioni dove finiva il giocattolo? E, se dovessi rimanere, ne serviranno altri 15. Chi li mette? Il sottoscritto ovviamente. E invece prendo sputi in faccia e non è giusto”.