Spariti in un lampo, e non solo dal Mondiale. L'eliminazione contemporanea di Messi e Cristiano Ronaldo da Russia 2018 cambia completamente la luce sulla loro annata. I bookmaker, ad esempio, ci hanno messo una notte a ribaltare la loro valutazione sul premio individuale più prestigioso, il Pallone d'Oro, che i due monopolizzano da dieci anni con cinque vittorie a testa. Lo spareggio non ci sarà: su Sisal-Matchpoint la quota dei due è salita fino a 100, il che vuol dire bocciatura completa. E pensare che fino a ieri sera Ronaldo era il favorito assoluto, a 4,50, e Messi era ancora nel gruppo dei maggiori candidati, a 12. La nuova situazione vede al comando, a 6,00, il nuovo astro Mbappé, impressionante ieri contro l'Argentina. Poi, Coutinho a 8,00, Kane a 9,00, Neymar a 12,00, e un quartetto composto da Lukaku, Isco, Hazard e Modric, a 16,00.