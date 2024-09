Pallone d'Oro, Giugliano riscrive la storia del calcio femminile: prima italiana candidata di sempre

Getty Images

Il premio più ambito da ogni calciatore, assegnato annualmente da France Football, non vedrà, per la prima volta dal 2003, la presenza di Cristiano Ronaldo e Lionel Messi tra la lista dei candidati. L’assegnazione, prevista, per fine ottobre, vedrà anche pochissimi italiani presenti e del quale nessuno facente parte dei 30 che si contenderanno il Balon d’Or. Infatti, solamente Carlo Ancelotti e Gian Piero Gasperini (per quanto riguarda il titolo di miglior allenatore) oltre a Gigio Donnarumma (in lizza per il premio Yashin) saranno a Parigi per la cerimonia di premiazione.

, infatti,. Nessuna italiana del pallone era mai riuscita ad entrare nelle trenta candidate al prestigioso premio. La 27enne centrocampista della Roma e della Nazionale se la vedrà contro giocatrici del calibro di, Alexia Putellas, già vincitrice di due edizioni, o della campionessa in carica, Aitana Bonmatì. In passato, dal 2018 (anno della prima assegnazione),

Con il numero 10 sulle spalle e la fascia da capitano al braccio, Giugliano - miglior calciatrice dell’ultima stagione nella Serie A femminile - ha trascinato la Roma femminile alla conquista dello Scudetto e della Coppa Italia, mettendo a segno 16 reti in 39 gare in tutte le competizioni. Con la Nazionale, invece, le presenze complessive sono 79, con 11 gol.