Christian Panucci, ex difensore del Milan, ha commentato la partita di questa sera contro la Juventus sulle pagine de La Gazzetta dello Sport: "Settimana più, settimana meno... Si sa da 5-6 anni che la Juve può solo perderlo: loro si rinforzano, le altre si indeboliscono. Se non si è distratta a Cagliari come può farlo a casa sua? I giocatori della Juve sono come i telefonini, si ricaricano ogni giorno: giocano, recuperano, tornano al 100% di batteria. Allegri rischierà Ronaldo? No, se avrà il minimo dubbio di rischiare qualcosa. Nel caso, il problema sarà dirglielo... Ajax? Ha fiducia, talento e una filosofia - possesso palla in costante movimento - che ti fa fare fatica, soprattutto se sei una squadra 'pratica' come la Juve. Sindrome da finale? La storia dice questo, ma io non ci credo. E poi la storia è fatta per essere cambiata. La sera della rimonta con l’Atletico Madrid mi sono detto: 'Mi sa che è davvero il loro anno'. Troppe risposte: intensità, coraggio, convinzione a prescindere da chi è l’avversaria. Così si arriva in fondo. Avversaria? Con il Manchester City in semifinale sarebbe già una finale. A quel punto, sarebbe bello il Barcellona".