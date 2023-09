L'Inter vuole prolungare il contratto di Lautaro Martinez e rendere l'argentino il calciatore più pagato dell'intera rosa. Dietro a questa scelta, scrive la Gazzetta dello Sport, non pesano solo motivi tecnici.



“Nei primi approcci con Alejandro Camano, agente di Lautaro, il dialogo è stato costruttivo. Nei prossimi mesi, entro l’anno appunto, si entrerà più nel dettaglio della questione. Non è giusto parlare in questa fase di cifre. Di sicuro si può dire che già oggi Lautaro guadagna 6 milioni di euro netti più bonus, che è il tetto massimo fissato dal club. La fascia È chiaro che quella cifra andrà ritoccata. E c’è la disponibilità del club a farlo. Il motivo non è solamente tecnico. Non è per il rendimento in campo che Lautaro andrà incontro a un adeguamento. Quantomeno, non solo per quello. L’argentino ha risvegliato e rafforzato, con la fascia al braccio, il sentimento di appartenenza al club che negli ultimi tempi si era un po’ perso. E questo aspetto non è sfuggito ai dirigenti e al presidente Zhang”.