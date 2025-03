Paquetà rischia la squalifica a vita: via all'udienza per il caso scommesse

rischia la squalifica a vita e il mese di marzo sarà letteralmente il più importante della sua vita. Il centrocampista brasiliano, ex-Milan e oggi sotto contratto con ilvedrà partire ufficialmente il processo sportivo che lo vede coinvolto con l'accusa di aver influenzato volontariamente il mercato delle scommesse sportive. E- Il procedimento disciplinare partirà nei prossimi giorni e dovrebbe durare non meno di tre settimane.anche se fra i capi di accusa non c'è solo quella delle combine sui cartellini gialli rimediati in campo, ma ancheper aver omesso di fornire documenti e informazioni richiesti dagli inquirenti.

L'accusa è grave ed è incentrata sule arrivate in 4 partite di Premier League contro Leicester City (novembre 2022), Aston Villa (marzo 2023), Leeds United (maggio 2023) e Bournemouth (agosto 2023).in quelle partite per favorire guadagni illeciti di terzi. Un'accusa gravissima, che prevede una pena esemplare, e da qui partedel calciatore da parte della federazione. Paquetà come detto ha sempre negato, insiste sulla sua innocenza e di non aver mai manipolato eventi sul campo per favorire scommesse clandestine. Il West Ham ha scelto per ora di adottare una linea prudente e non ha escluso il giocatore.