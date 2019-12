Occhiali rotti e un trauma contusivo allo zigomo. E' questo il risultato di una domenica allo stadio per Rossella Borneo, la tifosa della Juve colpita con una pallonata da Emre Can durante il riscaldamento prima della partita col Sassuolo: "Senza occhiali mi sarei fatta più male - ha raccontato al Corriere di Torino - sono corsa in infermeria dove mi hanno messo del ghiaccio, ma sono rimasta allo stadio a sostenere la squadra fino alla fine. Le critiche sui social? C'è chi l'ha presa male, ma io volevo solo scherzarci".