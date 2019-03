Niente futuro al Parma per Roberto Inglese. Lo comunica il direttore sportivo dei ducali, Daniele Faggiano, a Radio Kiss Kiss Napoli: "Inglese è un giocatore importante, un ottimo ragazzo, chi vede le partite vede quanto corre e quanto aiuta la squadra col classico lavoro sporco. A fine stagione non so dove va, con quelle cifre non possiamo riscattarlo ma mai dire mai. Il ragazzo si trova bene e potrebbe aiutarci, vediamo".



LE CIFRE - L'attaccante del Parma, autore di 8 gol e 1 assist, è in prestito oneroso (5 milioni di euro) con diritto di riscatto a 25. Come dice Faggiano, a queste cifre è impossibile la sua permanenza coi crociati.