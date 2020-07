i gol subiti non sono di certo colpa sua, ma fa altri miracoli che tengono sempre a galla i suoi.tanta corsa e tanta fisicità nelle chiusure in difesa. Buona anche la proposizione in avanti quando c'è da creare spazi offensivi dalla sua parte.(dal 32' s.t.un giallo che poteva risparmiarsi, in una gara comunque giocata in modo corretto.distratto e poco sicuro nelle chiusure. Testimonianza il procurato rigore su proprio su un'entrata in ritardo sull'avversario.sempre nel pallino del gioco. Corre sia avanti e indietro per tutta la gara e quando deve essere in area c'è sempre. Secondo gol su ribattuta ne è una valida prova.vero perno del centrocampo, smaltisce palloni e fa a sportellate con gli avversari ad ogni azione.(dal 43' s.t.fa il compitino, anche quando potrebbe osare di più.in alcune occasioni arriva in ritardo sul pallone, procurandosi anche un giallo. Appena sufficiente.(dal 1' s.t.gol che sblocca la gara e partita giocata a grande ritmo. LA sua tecnica è sempre un perioclo per gli avversari.durante tutta la gara cerca l'intesa con i compagni, siglando anche un assist vincente.(dal 1' s.t.poco pericoloso e molto frettoloso nelle conclusioni, spesso sparate oltre la traversa.)meglio nel primo tempo, quando si vede che ha una forma fisica migliore. Si spegne nella ripresa e giustamente viene sostituito.(dal 16' s.t.entra per far male alla difesa avversaria ma sparisce subito dalla gara. Impreciso e praticamente mai pericoloso.)Parma che parte molto bene, poi si chiude troppo e non riesce a spuntarla. La squadra comunque dimostra una buona forma e sicuramente potrà rifarsi, grazie anche alla guida del suo allenatore.