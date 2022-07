Il prossimo attaccante del Parma potrebbe essere una vecchia conoscenza dei ducali. Secondo quanto scrive la stampa tedesca il club emiliano avrebbe raggiunto l'accordo per riportare in Italia Ishak Belfodil, già gialloblù per due stagioni prima nel 2012-'13 e poi di nuovo nel 2014-'15.



L'algerino, passato senza molta fortuna anche dall'Inter, oggi ha 30 anni e dal 2017 è domiciliato in Bundesliga dove ha vestito le maglie di Werder, Hoffenheim ed Hertha Berlino. Il suo contratto con il club della capitale tedesca è però scaduto lo scorso 30 giugno e pertanto potrebbe tornare a Parma a parametro zero.